Lebih Ekslusif, Begini Perubahan Desain New Vario 150 dan New 125

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Astra Motor Pontianak secara resmi memperkenalkan model baru All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dengan desain serta beragam fitur terbaru yang lebih canggih dan sporti di 5 titik di area Kota Pontianak.

All New Honda Vario 150 dan New Vario 125 hadir sebagai pilihan skutik eksklusif terbaru bagi pecintanya di kalangan anak muda. Berikut perubahan design pada All New Honda Vario 150 dan New Vario 125 pada video di atas.