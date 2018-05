Intip Kelebihan Fitur All New Honda Vario 125

All New Vario 150

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Melengkapi skutik premium All New Honda Vario 150, turut dihadirkan All New Honda Vario 125 berbekal mesin 125cc berteknologi eSP.

Area Sales Supervisor, Wijaya Jonathan mengatakan desain ini memberikan keseimbangan antara performa yang optimal serta konsumsi bahan bakar yang irit.

Wijaya menjelaskan All New Honda Vario 125 tampil lebih sporti untuk pengunaan sehari-hari. Model ini kini dilengkapi rear fender yang memiliki lampu sein terpisah dengan lampu belakang.

Beragam fitur baru seperti full digital panel meter dengan multi informasi dan lampu LED pada semua sistem pencahayaan.

Varian CBS-ISS pada model anyar ini juga dilengkapi dengan Anti Theft Alarm sebagai fitur keamanan kendaraan.