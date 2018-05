Astra Motor Pontianak Luncurkan All New Honda Vario 150 dan 125 di 5 Lokasi

All New Vario 150

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Astra Motor Pontianak secara resmi Memperkenalkan model baru All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dengan desain serta beragam fitur terbaru yang lebih canggih dan sporti di 5 titik di area Kota Pontianak.

Di Kota Pontianak sendiri dilaksanakan di 5 lokasi secara serentak yaitu Ayani Megamall Pontianak, Transmart Kuburaya, Rumah Makan Grill Me, Mama Coffe, What’s up Cafe dengan menghadirkan band-band bintang Kota Pontianak.

Peluncuran All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 Ayani Megamall akan dimeriahkan oleh Artist ibukota Indonesian Idol Ghea Indrawari, selain itu beragam competition juga akan menambah semarak seperti Nasyid competition, Hijab fashion show dan Yel-Yel competition.

Kota Pontianak merupakan rangkaian dari beberapa launching yang sebelumnya sudah dilaksanakan di kota lain Kalimantan Barat. Banyaknya pilihan lokasi peluncuran motor matic canggih terbaru ini dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih mendekatkan all new Honda Vario dengan seluruh masyarakat yang

tersebar di Pontianak dan sekitarnya.