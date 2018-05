All New Vario Harga Mulai Rp 20 Jutaan

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Wilayah Astra Motor Kalimantan Barat, Arnanto Gunara mengatakan pasar sepeda motor di Kalimantan Barat terus berkembang setiap tahunnya.

Hal ini terlihat dengan peningkatan permintaan pengaplikasian teknologi terkini maupun peningkatan layanan pendukungnya untuk menunjang mobilitas keseharian para pecinta sepeda motor Honda.

Kehadiran All New Vario 150 dan All New Vario 125 semakin melengkapi permintaan pasar dengan harga terjangkau.

All New Honda Vario 125 ditawarkan dengan harga yang kompetitif dengan lima pilihan warna yaitu advance black dan advance white blue untuk tipe varian CBS dengan harga (on the road Jakarta) Rp 20.600.000.

Sedangkan untuk tipe CBS ISS hadir dengan 3 pilihan warna lainnya yaitu Advance Black, Advance White Red dan Advance Red dengan harga (on the road Jakarta) Rp 21.320.000,-.

"Untuk kedua produk teranyar ini, Astra Motor Kalbar menargetkan All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 dapat terjual sekitar 48 ribu unit per tahunnya," ujarnya.