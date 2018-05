All New Honda Vario 150 dan 125 Hadir Lebih Ekslusif

All New Vario 150

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Astra Motor Pontianak secara resmi memperkenalkan model baru All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 di Ayani Megamall, Sabtu (26/5/2018). Seremonial launching berlangsung meriah dengan kehadiran artis ibukota, Ghea Indrawari.

Menariknya peluncuran motor dengan desain serta beragam fitur terbaru yang lebih canggih dan sporti ini di launching di 5 titik di area Kota Pontianak.

Selain di Ayani Megamall Pontianak, launching juga berlangsung serentak di Transmart Kuburaya, Rumah Makan Grill Me, Mama Coffe, What’s App Cafe dengan menghadirkan band-band bintang Kota Pontianak.

Peluncuran All New Honda Vario 150 dan All New Honda Vario 125 Ayani Megamall sendiri juga dimeriahkan beragam competition yang menambah semarak seperti nasyid competition, hijab fashion show dan yel-yel competition.

Kota Pontianak merupakan rangkaian dari beberapa launching yang sebelumnya sudah dilaksanakan di kota lain Kalbar. Banyaknya pilihan lokasi peluncuran motor matic canggih terbaru ini dilaksanakan dengan tujuan untuk lebih mendekatkan All New Honda Vario dengan seluruh masyarakat yang tersebar di Pontianak dan sekitarnya.

All New Honda Vario 150 hadir sebagai pilihan skutik eksklusif terbaru bagi pecintanya di kalangan anak muda. Area Sales Supervisor, Wijaya Jonathan mengatakan tampilan baru All New Honda Vario 150 didesain yang lebih sporti. "Wujudkan pada desain cover stang yang lebih ramping dengan panel berkarakter sport, rear fender yang memiliki lampu sein terpisah dengan lampu belakang, serta diperkaya warna bodi monotone yang berkelas," ujar Wijaya.

Model ini hadir semakin canggih melalui fitur baru full digital panel meter dengan layar multi informasi dan penyematan fitur baru seperti New Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan Answer Back System dan Anti Theft Alarm. Kesan eksklusif pun hadir dengan lampu LED di semua sistem pencahayaan serta cover muffler dan alumunium pillion step. All New Honda Vario 150 All New sendiri kata Wijaya hadir sebagai skutik performa tinggi dengan pengembangan mesin 150cc.

Dengan catatan waktu 11,6 detik, All New Honda Vario 150 dapat menempuh jarak 0-200 meter dan dapat mencapai top speed 105 km/jam. Fitur Idling Stop System (ISS) menjadikan model ini menghasilan konsumsi BBM teririt di kelasnya sebesar 46,9 km/liter (metode ECE R40 Euro 3) dengan hasil emisi gas buang yang lebih baik dari standar emisi Euro 3. Ukuran bodi yang pas dengan ban yang besar, depan 90/80 dan belakang 100/80 memberikan kemudahan. Velg pun kini tampil baru dengan desain sporti.

Sistem pengereman lebih nyaman dengan disematkan Wavy Disc Brake berukuran 190mm dan semakin optimal dengan kehadiran teknologi Combi Brake System (CBS) membantu menyeimbangkan pengereman roda belakang dan depan secara lebih optimal. Honda Smart Technology pun tetap dipertahankan pada All New Honda Vario 150 dari generasi sebelumnya, teknologi eSP pada mesin 150cc berhasil membuktikan pembakaran yang efisien dan minim gesekan untuk mengurangi resiko terbuang percuma serta mampu menghasilkan performa berkendara yang optimal.

ACG Starter yang terintergrasi pada teknologi eSP mampu menghidupkan mesin dengan suara yang lebih halus saat pertama dinyalakan. Teknologi ini menjadi dasar pengaplikasian fitur canggih Idling Stop System (ISS) yang secara otomatis mematikan mesian saat mesin berhenti bekerja lebih dari 3 detik dan hanya perlu menarik tuas gas untuk dapat menghidupkan mesin kembali.

"Selain itu, All New Honda Vario 150 juga dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan yang canggih lainnya yaitu standar otomatis (Side Stand Switch) yang mana mesin tidak dapat dinyalakan apabila posisi standar dalam kondisi turun. Parking brake lock system mencegah motor loncat saat dinyalakan atau motor tetap dalam keadaan diam saat pengendara berhenti di jalanan menanjak. Untuk menunjang aktivitas sehari-hari, All New Honda Vario 150 memiliki kapasitas bagasi terbesar yaitu 18 liter yang dapat menyimpan helm standar," ujarnya.

Melengkapi skutik premium All New Honda Vario 150, Wijaya mengatakan Honda juga menghadirkan All New Honda Vario 125 dengan akselerasi mesin kapasitas 125cc yang lebih baik dari model sebelumnya memiliki catatan waktu tempuh 12,5 detik untuk jarak 0 -200 meter dan dapat mencapai top speed 98 km per jam. Dengan mengaktifkan fitur Idling Stop System (ISS) yang tersematkan, All New Honda Vario 125 dapat menghasilkan konsumsi bahan bakar teririt di kelasnya yaitu 51,7 km per liter dengan metode ECE R40.