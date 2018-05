Sejarah Baru, Jepang Juara Piala Uber 2018! Penantian 37 Tahun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tim putri Jepang keluar sebagai pemenang pada Piala Uber 2018.

Kepastian tersebut didapat setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Thailand pada final yang berlangsung di Impact Arena, Bangkok, Thailand, Sabtu (26/5/2018).

Kemenangan ini sekaligus membayar penantian Jepang selama 37 tahun.

Kali terakhir, tim putri Negeri Sakura membawa pulang Piala Uber pada 1981 atau ketika turnamen tersebut digelar di Tokyo, Jepang.

Poin pertama Jepang didonasikan oleh tunggal putri nomor dua dunia, Akane Yamaguchi.

Dia menumbangkan Ratchanok Intanon dengan skor 21-15, 21-19, dalam laga selama 46 menit.

Jepang melanjutkan dominasinya setelah duet Yuki Fukushima/Sayaka Hirota menghentikan perlawanan pasangan kombinasi baru Thailand, Jongkolphan Kititharakul/Puttita Supajirakul.

Sempat unggul jauh pada awal gim pertama, Kititharakul/Supajirakul akhirnya menyerah dua gim langsung 18-21, 12-21.

Jepang memastikan diri sebagai pemenang seusai tunggal putri nomor sembilan dunia, Nozomi Okuhara tanpa kesulitan mengandaskan Nitchaon Jindapol juga dengan dua gim langsung, 21-12, 21-9.

Bagi Jepang, ini merupakan Piala Uber keenam setelah mereka meraihnya pada 1966, 1969, 1972, 1978, dan 1981.

Meskipun gagal mengangkat trofi Piala Uber, Thailand mencatatkan sejarah baru mencapai babak final pertama mereka pada Piala Uber.

Berikut hasil lengkap pertandingan final Piala Uber Jepang vs Thailand.

WS-1 Akane Yamaguchi vs Ratchanok Intanon 21-15, 21-19

WD-1 Yuki Fukushima/Sayaka Hirota vs Jongkolphan Kititharakul/Puttita Supajirakul 21-18, 21-12

WS-2 Nozomi Okuhara vs Nitchaon Jindapol 21-12, 21-9

WD-2 Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi vs Rawinda Prajongjai Sapsiree Taerattanachai (tidak dimainkan)

WS-3 Sayaka Takahashi vs Busanan Ongbamrungphan (tidak dimainkan)

