Presenter Cantik Ini Mantap Berhijab Tepat di Hari Reformasi Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kini hijab bukan lagi hal yang langka di Indonesia, bahkan sudah banyak dari kalangan selebritis juga berhijab.

Termasuk presenter cantik satu ini yang telah mantap mengenakan hijab beberapa hari yang lalu.

Profesinya yang lekat dengan anggapan tak bisa berhijab justru seolah ia dobrak.

Kini penampilannya berubah semakin cantik dengan hijabnya.

Ia adalah Tina Talisa salah satu presenter atau newcaster berbagai stasiun televisi.

Finalis Putri Indonesia 2003 itu, mengunggah fotonya dengan hijab.

Pada tanggal 21 Mei bertepatan dengan peringatan hari reformasi Indonesia, Tina Talisa juga menjadikan tanggal tersebut sebagai titik awal reformasi diri sendiri.

"21 Mei 2018

.

20 tahun reformasi Indonesia

Titik awal reformasi diri sendiri

.

Bismillaahirrohmaanirrohiim..."

Hal ini rupanya langsung disambut komentar syukur dari banyak netizen.

Dukungan pun juga banyak mengalir untuk wanita 38 tahun ini.

"tiap kali liat presenter tv yg smart sy ama suami pasti lgsg bahas mbak @tina_talisa.... suka bgt ama gaya bicaranya,, skrg liat pake hijab jd terharu bgt semoga istiqamah yaa "

"Mba so proud of u.... mba @tina_talisa memang berbeda dg news anchor kebanyakan. U r more amazing... keep istiqomah..."

"Semoga selanjutnya tetap berhijab. Aamiin"

