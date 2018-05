Perankan Minke di Film Bumi Manusia, Iqbaal Tuai Pro Dan Kontra

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Novel Pramoedya Ananta Toer berjudul Bumi Manusia akhirnya bakal diangkat sebagai film.

Kali ini Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan dipercaya untuk memerankan karakter Minke dalam film Bumi Manusia yang digarap oleh Hanung Bramantyo dan rumah produksi Falcon Pictures berkolaborasi dengan Salman Aristo sebagai penulis naskah.

Baca: Kabar Duka Datang dari Artis Peran Bunga Zainal! Ia Pun Kena Tegur

Hanung melalui akun pribadinya @hanungbramantyo sendiri mengatakan film ini sudah memasuki masa produksi bertepatan dengan bulan ramadan ini.

"Di bulan Puasa ini, saya mendapatkan 2 hadiah terbaik dari Allah. Selain respon positif dari penonton #thegiftmovieid di hari pertama tayang, Novel Bumi Manusia siap menjalani prosesnya menuju Layar Lebar. Bismillah! Mohon doa restunya. Alfatehah untuk beliau. Pramoedya Ananta Toer. Sang Maestro. @falconpictures_ @bumimanusia.ofc @filmbumimanusia," tulisnya.

Baca: Inilah Deretan Sepatu Heels Ayu Ting Ting dari Belasan Hingga Puluhan Juta

Iqbal sendiri belum lama ini naik daun berkat aktingnya di film Dilan 1990 saat disandingkan dengan Vanessa Prescilla.

Namun dalam film yang diangkat dari karya masterpiece dari Pramoedya Ananta Toer, Iqbal akan disandingkan dengan Mawar Eva De Jongh yang akan memerankan Annelies.

Selain itu juga akan ada Happy Salma berperan sebagai Nyai Ontosoroh.

Novel fenomenal itu menceritakan romantisme antara Minke, Annelis dan Nyai Ontosoro.

Iqbal tampaknya sudah sangat siap dengan peran barunya ini yang tentunya berbanding terbalik dengan film yang diperankannya sebelumnya.

iqbaal.eand now i present you, Nyai Ontosoroh, Minke, and Annelies for Bumi Manusia