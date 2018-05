Modif PCX Dengan Konsep Sport Elegant

All New Honda PCX dengan konsep Sport Elegant

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Anesh Viduka

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Secara garis besar, pcx memiliki desain bodi yang lebih besar dan lebar, hal ini menjadikan PCX terlihat semakin sporty dan stylish.

Namun dimata para pecinta modifikasi hal itu belum cukup memuaskan hati mereka.

Seperti yang dilakukan Bayu, seorang pecinta modifikasi asal Pontianak, yang merombak Honda PCX milik.

Ia mendambakan sebuah motor matic yang sporty yang sesuai dengan keinginannya, namun tetap nyaman saat dikendarai.

Untuk mewujudkannya, ia mempercayakan pengerjaannya kepada bengkel modifikasi Platinum Motor, yang bermarkas di Jalan Diponegoro, Pontianak.

Modifikator Platinum Motor, Jonny Fressaner menjelaskan awal perombakan ia mulai dengan pengecatan karbon yang disematkan dengan striping minimalis.

Kemudian beralih ke sektor kaki-kaki, yangmana dibagian shock depan menggunakan upside down Nui yang dipadukan dengan velg standart yang dibubuhi cat warna merah, dan suspensi belakang menggunakan racing boy.

Kemudian agar terlihat gahar dan sporty abis, knalpot originalnya diganti dengan knalpot austin racing.

"Terus stangnya juga kita ganti dengan stang jepit merk Nui, kemudian cover CVT dan dasbornya dilapisi dengan cat karbon, visor juga diganti dengan merk mhr," Jelas Jonny.

Untuk bagian lampu depan diberi sedikit sentuhan, yangmana lampu senjanya diubah menjadi warna merah.

DATA MODIFIKASI

Basic Motor : All New Honda PCX lansiran tahun 2018

Konsep Modifikasi : Sport Elegant

Pemilik : Bayu

Modifikator : Platinum motor, Jalan Diponegoro, Pontianak, Kalimantan Barat.

Lampu depan : Lampu Senja warna merah

Visor : MHR

Stang : Stang jepit NUI

Shock depan : Upside down Nui

Velg : Original

Suspensi belakang : Racing boy.

Knalpot : Austin racing.

Cover CVT : dilapisi cat karbon

Dasbor : Dilapisi cat karbon