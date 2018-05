LIVE STREAMING Real Madrid Vs Liverpool! Cobaan Sesungguhnya El Real

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kapten Real Madrid, Sergio Ramos, menyambut antusias laga final Liga Champions melawan Liverpool, Sabtu (26/5/2018) malam, atau Minggu dini hari WIB.

Liverpool yang menjadi lawan Real Madrid pada final Liga Champions kali ini menjadi faktor dari antusiasme Sergio Ramos.

Menurut Ramos, status Liverpool yang tengah on fire saat ini membuat Real Madrid tambah bersemangat memenangi duel final edisi musim ini.

"Ketika rival Anda sedang diagungkan dan Anda tetap bisa menang, maka kesuksesan itu memiliki nilai lebih," kata Ramos dilansir dari Marca.

Liverpool memang tampil gemilang sepanjang gelaran Liga Champions musim ini.

Tim asuhan Juergen Klopp menjadi yang paling subur dengan mencetak 46 gol.

Akan tetapi, Sergio Ramos percaya bahwa Real Madrid mampu mengalahkan Liverpool yang tengah perkasa.

"Jika orang-orang tak menilai kami dengan baik, itu bukan karena tidak menghormati," kata Ramos.

"Real Madrid telah menutup telinga dari semua omongan tersebut dan memilih melanjutkan pekerjaan kami," ujar sang kapten menambahkan.

Real Madrid akan berhadapan dengan Liverpool pada babak final Liga Champions di Stadion NSC Olimpiyskiy, Minggu (27/5/2018) pukul 01.45 WIB.

Laga adu taktik dua tim ini akan disiarkan langsung SCTV, atau Anda bisa menyaksikannya live streaming di link berikut ini:

LINK 1: Real Madrid Vs Liverpool

