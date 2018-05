Honda Gelar Rangkaian Lomba Jelang Launching New Vario 150 dan New Vario 125

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Astra Motor Pontianak memperkenalkan New Honda Vario 150 dengan warna baru dan New Honda Vario 125, di Ayani Megamall, Jalan Ayani 1, Sabtu (26/5/2018) malam.

Peluncuran New Honda Vario 150 dengan warna baru dan New Honda Vario 125 dilakukan PT Astra Honda Motor (AHM) beberapa waktu lalu ini dimeriahkan dengan berbagai perlombaan seperti nasyid, kreasi hijab, serta beberapa lomba lain.

Launching New Honda Vario 150 dengan warna baru dan New Honda Vario 125 akan dilaksanakan di 5 titik. Selain di Ayani Megamall, launching juga akan digelar Transmart Kubu Raya, What's Up Cafe, Grill Me Tanjung Raya, dan Mama Cafe Siantan.