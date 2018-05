3 Bintang Liverpool Ini Masih SD Kala Cristiano Ronaldo Pertama Kali Juara Liga Champions

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Megabintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, punya usia dan pengalaman jauh melebihi tiga pemain muda Liverpool FC yang notabene bakal menjadi lawannya pada final Liga Champions 2018.

Laga perebutan gelar juara akan berlangsung di NSC Olimpiyskiy Stadium, Kyiev, Sabtu (26/8/2018).

Bicara soal pengalaman mentas di final kompetisi Eropa, Cristiano Ronaldo jelas sangat berpengalaman.

Dari lima penampilan, kapten timnas Portugal itu empat kali membawa timnya keluar sebagai juara.

Ia bahkan sudah mendapatkan medali juara saat trio Liverpool yang terdiri dari Dominic Solanke, Joe Gomez, dan Trent Alexander-Arnold masih bocah ingusan.

Kali pertama Cristiano Ronaldo mengangkat trofi Si Kuping Besar adalah pada 21 Mei 2008 bersama Manchester United atau ketika masih berumur 23 tahun.

Saat momen itu terjadi, Solanke dan Gomez masih berumur 10 tahun.

Alexander-Arnold bahkan lebih muda lagi, yaitu sembilan tahun.

Anak dengan usia tersebut biasanya belum lulus Sekolah Dasar.

Gomez lahir pada 23 Mei 1997, Solanke 14 September 1997, dan Alexander-Arnold 7 Oktober 1998.

"Dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah saya lihat. Dalam partai final nanti, kami akan berusaha menghentikan dia," tutur Alexander-Arnold mengenai duel melawan Ronaldo. (*)

