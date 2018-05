Pelayanan Kesehatan yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hallo Tribun, saya ingin bertanya nih tentang BPJS Kesehatan. Sebenarnya pelayanan kesehatan apa saja ya yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan ?

Terima kasih sebelumnya.

085876xxxxxx

Baca: Prosedur Pengajuan Sengketa Badan Publik ke Komisi Informasi

Baca: Stok Stabil, Pertamina Imbau Masyarakat Tenang

Dua Kategori

Terima kasih juga sudah bertanya, ada dua kategori pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan yaitu pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, meliputi pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup :

* Administrasi Pelayanan

* Pelayanan promotif dan preventif

* Pemeriksaan, pengobatan dan konsultan medis

* Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non operatif

* Pelayanan obat dan peralatan medis habis pakai

* Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis

* Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama

* Rawat Inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis

Sementara, untuk Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan, meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, yang mencakup :

* Administrasi pelayanan

* Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis

* Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis

* Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai

* Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis

* Rehabilitasi medis

* Pelayanan darah

* Pelayanan kedokteran forensik klinik

* Pelayanan jenazah pada pasien yang meninggal setelah rawat inap di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, berupa permumaasran jenazah tidak termasuk peti mati dan mobil jenazah.

* Perawatan inap non intensif

* Perawatan inap di ruang intensif

Dengan catatan, ambulan hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan satu ke fasilitas kesehatan lainnya, dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien

Dwi Restianti

Kabid SDM UKP BPJS Kesehatan Kota Pontianak