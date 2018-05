TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mudah dan Hemat, Belanja di Indomaret

Hanya 5 Hari 25-29 Mei 2018

1. Date Crown, Kurma Premium 250g pch Rp. 20.900

2. Indomaret Wafer Stick 500g tps, Rp. 21.500

3. Nabati Richoho Wafer 350g klg semua varian Rp. 18.900

4. Arnott’s Venezia Biscuit 607g klg Harga Spesial Rp. 47.500

5. TangoWafer Chocolate/Cheese 350g klg, Rp. 22.900

6. Indofood Biscuit Wonderland Assorted 300g box, Harga Spesial Rp. 17.900

7. Indofood Biscuit Wonderland Kelapa 300g tps, Rp. 17.500

Promo Indomaret (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA)

8. Khong Guan Biscuit Red Segi Assorted 1600g klg Rp. 72.900

9. Rocho Wafer Bola Coklat Kacang 300g tps, Rp. 26.500

10. Marjan Squash 500ml btl, Semua Varian Rp. 8.900

11. ABC Syrup Special Grade Cocopandan/Melon 485ml/btl Rp. 14.500

12. Tiap Beli 4 Btl AQUA Air Mineral 600ml Tebus Murah Rp. 5.900

13. Indofood Syrup Freiss Orange 500/520ml btl Rp. 8.500

14. Indofood Syrup Freiss Melon/Cocopandan 525ml btl Rp. 12.900

15. Indomaret Beras Ramos Super 5kg sak Rp. 59.900

16. Forvita Minyak Goreng Refill 1.8L pch Rp. 22.900

17. Indomie Goreng Semua Varian Kecuali Cengkalang, 5 Lebih Hemat Rp. 10.500/5pck

18. Blue Band Margarine Serbaguna 200g, 2 Lebih Hemat Rp. 11.300/2pck

19. Pediasure Madu/Vanila 850 klg, Rp. 245.000

20. Segitiga Biru Tepung Terigu 1000g pck, Harga Spesial Rp. 9.200

21. Bango Kecap Manis Refill 600ml pch Rp. 21.500, harga Berlaku Makasar dan Pontianak.

22. Anggur Red Felipe 1kg Rp. 68.000

23. Tiap Beli 1 pck Silver Queen Chocolate Almond/Milk Classic 68gr, Gratis 1 tpk SOSRO The Botol/Less Sugar 250ml

24. Beli Dua Gratis Satu, Green Sand Original Lime & Apple 330ml klg

25. Beli Dua Gratis Satu, VIT-AMIN Minuman The Apel 350ml btl

26. GOOD DAY Kopi Instant Cappuccino With Coklat Granui 10x25g pck Rp. 15.300

27. OISHI Snack Sponge Crunch 120g pch semua Varian Rp. 6.900

28. LOTTE CHOCO PIE marshmallow 6’s 168g box Rp. 13.500

29. REXONA Deo Roll On Women Advanced Whitening 50ml btl Rp. 9.900

30. POND’S Pembersih Wajah Pure White 100g tub Rp. 18.500

31. SUNSILK Shampoo Co-Creations Black Shine/Soft & Smooth 170ml btl Rp. 13.900

32. RINSO Diterjen Liquid Molto Pink/Perfume Essence 800ml pch, Rp. 16.900 Harga berlaku Makassar & Pontianak

33. WIPOL Pembersih Lantai Classic/Lemon Pine 800ml pch Rp. 14.900 Harga Berlaku Makassar & Pontianak

34. Mamy POKO Pants Standar bag, XL 26’s/L 30’s Rp. 58.000 dan M 34’s atau S 40’s Rp. 54.000, Discount 10 % untuk 50.000 konsumen klikindomaret