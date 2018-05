5 Artis Indonesia Ini Dahulunya Atlet, Nomor 5 Kini Go Internasional

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Atlet memang sebuah pekerjaan yang menarik perhatian karena dengan menjalankan hobi bisa menghasilkan pundi-pundi uang.

Namun, karena sesuatu hal, 5 seleb Indonesia ini terpaksa merelakan karier sebagai atlet dan beralih profesi jadi artis.

Jalan hidup seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri, termasuk jalan hidup apa yang mereka pilih.

Ungkapan ini sangat cocok untuk selebriti Indonesia yang merelakan karir atletnya dan memilih menjadi seorang selebriti.

Berikut 5 seleb Indonesia yang merelakan karir atletnya dan menjadi selebriti.

1. Samuel Rizal

Sebelum menjadi aktor terkenal di Eiffel… I’m in Love, Samuel Rizal ternyata seorang pebasket yang membela klub Satria Muda.

Samuel bahkan pernah mewakili Indonesia pada kejuaraan three on three di Taiwan.

Namun, karir sebagai model, yang kemudian aktor membuatSamuel Rizal harus merelakan karir atletnya.

2. Prisia Nasution