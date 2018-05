Orchardz Hotel Adakan Buka Bersama Rekan Media

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Buka bersama dengan media yang diadakan oleh Orchadz Hotel Pontianak bertujuan untuk membangun silaturahmi yang telah terjalin selama ini. Seperti yang diungkapkan Area General Manager Ayani dan Gajahmada Orchardz Hotel, Kholid Basyaiban mengucapkan terimakasih atas kehadiran rekan media, Jumat (24/5/2018).

"Pada kesempatan ini kita mengundang rekan media. Karena media salah satu tim yang juga menyukseskan dari Hotel ini. Promo-promo kita juga selalu dibantu media. Timingnya juga kali ini bertepatan dengan bulan ramadan ya, jadi kita mengadakan buka puasa bersama. Dan Alhamdullilah rekan media banyak yang hadir, saya ucapkan terimakasih banyak. "ucap Kholid

Hotel Orchadz juga memberikan beberapa promo khusus baik menu berbuka maupun promo kamar. Khusus Buffet berbuka puasa dan sahur All You Can Eat ditawarkan Rp 79.999 Nett, tak hanya itu khusus pengunjung yang membawa 10 orang akan diberikan free charge untuk orang ke 11 serta berlaku kelipatannya (10 Free 1).

Sebanyak 14 media diundang dalam acara ini baik media cetak maupun elektronik termasuk Tribun Pontianak.