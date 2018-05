Liverpool Juara Liga Champions, Ini Analisa Rafael Benitez

Eks pelatih Liverpool, Rafael Benitezyakin bahwa Mohamed Salah dkk mampu memenangi laga kontra Real Madrid dalam final Liga Champions, Sabtu (26/5/2018).

Benitez yang antarkan Liverpool juara Liga Champions pada 2005 menilai, skuat asuhan Juergen Klopp saat ini lebih baik daripada ketika ia melatih.

"Dahulu kami memiliki Steven Gerrard, kami pun memiliki Xabi Alonso dan Dietmar Hamann. Jelas, mereka pemain berpengalaman dan berkualitas," ucap Benitez kepada surat kabar Inggris, dilansir BolaSport.com dari laman Four Four Two.

"Kami memiliki pemain-pemain pekerja keras, namun kami juga (memiliki skuat) sangat berimbang," ucap pelatih Newcastle United itu.

Baca: Undian Perempat Final Piala Thomas dan Uber 2018 - Indonesia Vs Malaysia dan Thailand Vs Indonesia