Kreasi Terbaru di Sydney, Indomie Disulap Jadi Donat

Donat Papi Sydney yang terletak di Sydney Australia ini sempat membuat pengguna Instagram kagum dengan kreasi terbarunya.

Yup! Apalagi kalau bukan Indomie yang diubah menjadi donut.

Kok bisa ya Indomie jadi donat? Mengusung donut noodle atau indomie donut.

Menu terbaru tempat makan ini berhasil menarik perhatian pengunjung.

@Donutpapi "Last weekend of May is approaching and why not finish the month of May with a BANG! In collaboration with @indomieau we will celebrate the end of May and calling it as MAY-GORENG! IndoMie MieGoreng donut is a collab baby that we're so excited to announce! More details on this later but it will be available Friday, Saturday and Sunday only (25-27th of May)"

Donat yang dibuat dari bahan mi memang bukan yang pertama. Sebelumnya sudah ada 'Spaghetti Doughnut' yang dibuat dari campuran spaghetti, telur, keju dan beberapa jenis saus.

Penasaran mau nyoba gak nih guys?