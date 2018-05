Dua Anak Menangis Haru saat Tahu Pelayan Restoran Itu Ternyata Ayahnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sosok ayah bagi anak-anaknya adalah superhero pertama yang mereka kenal.

Apalagi jika sang ayah benar-benar menjadi kepala keluarga yang baik serta memberi contoh bagi putra-putrinya.

Sebuah video menjadi viral setelah tayang di serial Try Not To Cry milik Daily Mail.

Video itu menampilkan reuni mengharukan antara seorang pelayan restoran dengan dua anak kecil.

Bukan hanya pelayan restoran, pria itu ternyata ayah dari dua anak yang sedang makan di restoran tersebut.

Tiga tahun yang lalu, Princess dan Joshua Sayson yang berasal dari Filipina harus menerima kabar yang tidak menyenangkan.

Ayah mereka, Mario, harus ditugaskan ke Doha, Qatar untuk jangka waktu yang tidak diketahui.

Princess dan Joshua sangat dekat dengan ayahnya sehingga mereka merasa kehilangan.

Apalagi, Mario tak punya banyak waktu luang dan sudah tiga tahun tidak bisa pulang ke Filipina.

Princess dan Joshua setiap hari berdoa dan menangis karena rindu pada ayahnya.