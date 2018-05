Pesawat Saudi Arabian Airlines Mendarat Darurat Tanpa Roda Depan! Tonton Videonya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebuah pesawat milik maskapai penerbangan Saudi Arabian Airlines mendarat darurat di bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Senin (21/5/2018) malam waktu setempat.

Pesawat dengan nomor penerbangan SV3818 itu mendarat darurat setelah mengalami masalah dengan roda depannya.

Pesawat itu sebenarnya sedang terbang dari kota Madinah menuju ke Dhaka, Bangladesh, sebelum pilot mengalihkan jalurnya ke Jeddah.

Pesawat itu dilaporkan mengitari Jeddah selama beberapa jam sebelum diizinkan mendarat di landasan pacu pesawat tersebut pada pukul 22.00 waktu setempat.

Juru bicara Saudi Arabian Airlines, Abdulrahman al-Tayeb mengatakan, sekitar pukul 20.00, pesawat Airbus A330 itu terbang sesuai jadwal menuju ke Bandara Dhaka, Bangladesh.

Namun, beberapa saat setelah lepas landas, pilot mendapati sistem hidrolik bermasalah dan memutuskan mengalihkan penerbangan ke bandara King Abdul Aziz.

"Saat upaya pendaratan dilakukan, roda depan tidak dapat diturunkan. Setelah beberapa kali mencoba, pilot memutuskan mendarat tanpa roda depan," ujar Al-Tayeb. "Pendaratan darurat berlangsung sukses dan seluruh 141 penumpang serta 10 kru selamat," lanjut Al-Tayeb.

