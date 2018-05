Indonesia Lolos ke Perempat Final Piala Uber Setelah Kalahkan Prancis

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tim putri Indonesia berhasil meraih kemenangan pada lanjutan laga penyisihan Grup D Piala Uber 2018, Selasa (22/5/2018).

Menghadapi tantangan tim putri Perancis, para srikandi bulu tangkis Indonesia berhasil menyapu bersih laga dengan kemenangan telak 5-0.

Ini merupakan kemenangan kedua Indonesia pada fase grup setelah pada laga perdana menang atas Malaysia dengan skor 3-2. Selain itu, kemenangan ini juga sekaligus memastikan tempat Indonesia pada babak perempat final Piala Uber 2018.

Kepastian ini didapat setelah pada saat bersamaan, China mengalahkan Malaysia dengan skor 4-1. Hasil tersebut membuat Malaysia dan Perancis telah merasakan dua kali kekalahan, masing-masing dari Indonesia dan China. Karena itu, Indonesia dan China sudah memastikan tempat di perempat final. Adapun laga terakhir Indonesia versus China akan menentukan untuk perebutan juara Grup D. Pada laga melawan Perancis, Gregoria Mariska Tunjung menjadi pembuka kemenangan Indonesia di Impact Arena, Nonthaburi, Thailand. Pebulu tangkis berusia 18 tahun ini sukses menumbangkan Yaelle Hoyaux dengan skor menjanjikan 21-9, 21-8.

Kemenangan tunggal putri pertama Indonesia itu ternyata berhasil diikuti oleh wakil Merah Putih yang turun pada partai berikutnya. Della Destiara Haris/Ni Ketut Mahadewi Istarani sukses menundukkan perlawanan ganda putri pertama Perancis dengan skor 21-10, 21-16. Kemenangan straight games Dinar Dyah Ayustine pada partai ketiga pun membuat Indonesia memastikan diri menang atas Perancis lantaran sudah unggul 3-0.

Meskipun begitu, laga antara Indonesia kontra Perancis itu tetap dilanjutkan dengan menggelar partai keempat dan kelima.

Nitya Krishinda Maheswari/Apriyani Rahayu dan Ruselli Hartawan yang diturunkan pada laga itu berhasil menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan membuat Indonesia menang atas Perancis dengan skor 5-0.

Tim putri Indonesia masih menyisakan satu laga pada fase penyisihan Grup D Piala Uber 2018 dengan menghadapi China. Laga antara Indonesia kontra China diijadwalkan bakal berlangsung pada Rabu (23/5/2018) mulai pukul 09.00 WIB.

Hasil lengkap laga Indonesia vs Perancis:

(Tunggal Putri 1) Gregoria Mariska Tunjung vs Yaelle Hoyaux : 21-9, 21-8 (Ganda Putri 1) Della Destiara Haris/Ni Ketut Mahadewi Istarani vs Emilie Lefel/Anne Tran : 21-10, 21-16 (Tunggal Putri 2) Dinar Dyah Ayustine vs Marie Batomene : 21-17, 21-10 (Ganda Putri 2) Nitya Krishinda Maheswari/Apriyani Rahayu vs Delphine Delrue/Lea Palermo : 16-21, 21-19, 21-19 (Tunggal Putri 3) Ruselli Hartawan vs Katia Normand : 21-17, 21-16

