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Foto-foto Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Warga di Sekura

Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat

Foto-foto Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Warga di Sekura - kebakaran_20180522_235033.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Selasa (22/5/2018) sore.
Foto-foto Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Warga di Sekura - kebakaran_20180522_235101.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Selasa (22/5/2018) sore.
Foto-foto Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Warga di Sekura - kebakaran_20180522_235136.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Selasa (22/5/2018) sore.
Foto-foto Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Warga di Sekura - kebakaran_20180522_235206.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Selasa (22/5/2018) sore.
Foto-foto Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Warga di Sekura - kebakaran_20180522_235237.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Selasa (22/5/2018) sore.
Foto-foto Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Warga di Sekura - kebakaran_20180522_235258.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Selasa (22/5/2018) sore.
Foto-foto Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Warga di Sekura - kebakaran_20180522_235349.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Selasa (22/5/2018) sore.
Foto-foto Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Warga di Sekura - kebakaran_20180522_231042.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran melanda 3 unit bangunan rumah di Gang Darma RT 017/ RW 009, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas pada Selasa (22/5/2018) sekitar pukul 14.05. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
Foto-foto Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Warga di Sekura - kebakaran_20180522_231716.jpg
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran melanda 3 unit bangunan rumah di Gang Darma RT 017/ RW 009, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas pada Selasa (22/5/2018) sekitar pukul 14.05. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.

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Tags
Kebakaran
Sekura
Teluk Keramat
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Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Dhita Mutiasari
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