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Foto-foto Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Warga di Sekura
Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Selasa (22/5/2018) sore.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Selasa (22/5/2018) sore.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Selasa (22/5/2018) sore.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Selasa (22/5/2018) sore.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Selasa (22/5/2018) sore.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Selasa (22/5/2018) sore.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran hebat melanda permukiman warga di RT 17/ RW 09, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Selasa (22/5/2018) sore.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran melanda 3 unit bangunan rumah di Gang Darma RT 017/ RW 009, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas pada Selasa (22/5/2018) sekitar pukul 14.05. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ TITO RAMADHANI
Kebakaran melanda 3 unit bangunan rumah di Gang Darma RT 017/ RW 009, Dusun Sekura Utara, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas pada Selasa (22/5/2018) sekitar pukul 14.05. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini.
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Editor: Dhita Mutiasari
Sumber: Tribun Pontianak
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