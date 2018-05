Yuk Buka Puasa di Orchardz Hotel Gajahmada Pontianak, Hanya Rp79 Ribu

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bingung berbuka puasa dimana, Anda bisa mencoba hidangan lezat berharga miring yang ditawarkan Hotel Orchardz Gajahamada Pontianak.

Hotel Orchardz Gajahamada Pontianak, menawarkan paket Iftar Buffet all you can eat seharga Rp 79.999,- per pax.

Baca: 6 Smarphone Milik Xiaomi Dituntut Vendor Senegaranya Gara-Gara Hak Paten

Armeyn Dewangga mengatakan cheff berpengalaman dari Hotel Orchardz Hotel Gajahmada Pontianak akan menyajikan beraneka hidangan.

"Hidangan di Restoran Ritz Cafe yang kami sediakan bervariasi, mulai takjil sampai hidangan penutup," ujar Armeyn.