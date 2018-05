Usai Sertijab Dilanjutkan dengan Kenal Pamit Danlanud HAD

Acara Kenal Pamit Komandan Lanud Harry Hadisoemantri (HAD) dari Letkol Pnb Erick Rofiq Nurdin kepada Letkol Pnb Kisworo dilaksanakan di Ballroom Hotel Lala Golden, Jalan Bumi Emas, Kabupaten Bengkayang, Sabtu (19/5/2018) pukul 19.00 WIB.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BENGKAYANG - Acara Kenal Pamit Komandan Lanud Harry Hadisoemantri (HAD) dari Letkol Pnb Erick Rofiq Nurdin kepada Letkol Pnb Kisworo dilaksanakan di Ballroom Hotel Lala Golden, Jalan Bumi Emas, Kabupaten Bengkayang, Sabtu (19/5/2018) pukul 19.00 WIB.

Pelaksanaan acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan dari acara serah terima jabatan (Sertijab) Danlanud Harry Hadisoemantri (HAD) yang sebelumnya telah dilaksanakan di Makoopsau I, Jakarta pada Hari Senin, 14 Mei 2018 kemarin.

Acara pembuka diawali dengan Passing In Parade, Komandan Lanud HAD yang baru dilantik, Letkol Pnb Kisworo dan Ibu Atit Sukaesi Kisworo memasuki Ballroom Hotel Lala Golden disambut dengan barisan jajar kehormatan dari Perwira Lanud HAD.

Hadir dalam acara Kenal Pamit yaitu Plt Bupati Bengkayang yang diwakili oleh Pj. Sekda Kabupaten Bengkayang Obaja, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang, dan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta tokoh masyarakat.

Sebagai Komandan Lanud HAD yang baru, Letkol Pnb Kisworo didampingi Ibu Atit Sukaesi Kisworo memulai sambutannya dengan ucapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dilanjutkan perkenalan diri kepada seluruh tamu undangan yang hadir.

Dalam sambutannya, Letkol Pnb Kisworo berharap dalam pelaksanaan tugasnya kedepan, kerjasama serta sinergitas yang telah dibangun dan terjalin selama ini antara Lanud dengan Forkopimda Kabupaten Bengkayang, Sambas, Singkawang.

"Sehingga dapat terus terjaga dan dapat ditingkatkan demi terciptanya kondisi yang harmonis, aman, nyaman, damai dan sejahtera bagi masyarakat. Serta berharap dengan kehadirannya beserta keluarga, dapat diterima dengan baik, menjadi satu saudara satu keluarga," jelasnya.

Selanjutnya mantan Komandan Lanud HAD, Letkol Pnb Erick Rofiq Nurdin yang didampingi Ibu Widya Erick Rofiq Nurdin dan putera-puterinya, juga menyampaikan pesan dan kesannya selama bertugas di Lanud Harry Hadisoemantri.

Terutama atas kerjasama yang baik selama ini dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas yg diemban dapat terlaksana dengan baik, lancar dan terencana.

