Tribun Pontianak-Hotel Aston Buka Puasa Bersama

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Managemen Aston Pontianak Hotel & Convention Center mengunjungi Kantor Tribun Pontianak, di Jalan Sungai Raya Dalam nomor 24 A pada Senin, (20/5/2018).

Agenda rutin yang dirangkai dengan buka puasa bersama ini sebagai wujud mempererat silaturahmi Managemen Aston Pontianak Hotel & Convention Center dengan media.

Kunjungan dipimpin langsung oleh General Manager Aston Pontianak Hotel & Convention Center, Anto W Soemartono, Executive Chef, Zikwan, FO Manager, Lilo Sigit Y, Restaurant & Banquet Manager, Mulyoto dan HR Manager, Sujai Hilman dan PR Aston Pontianak Hotel & Convention Center, Arifin.

Kunjungan management Aston Pontianak Hotel & Convention Center disambut hangat Pemimpin Perusahaan Tribun Pontianak, Julia Lorrains didampingi Pemimpin Redaksi Tribun Pontianak, Ahmad Suroso dan Manager Sirkulasi Tribun Pontinak, Nursomsi beserta redaktur Tribun Pontianak.

Pemimpin Redaksi Tribun Pontianak, Ahmad Suroso mengaku selama ini hubungan dengan Hotel Aston terjalin cukup erat. Selain sebagai klien setia, Aston Pontianak Hotel & Convention Center juga menjadi mitra dan senantiasa mendukung setiap event yang digelar. "Harapan kita semoga kedepannnya hubungan kerjasama semakin erat," ujar Suroso.

General Manager Aston Pontianak Hotel & Convention Center, Anto W Soemartono mengucapkan terimakasih atas support Tribun Pontianak. "Terimakasih atas bantuan Tribun Pontianak atas pemberitaan selama ini. Pemberitaan yang disupport sangat membantu sekali. Harapan kita pasti kedepannya hubungan kerjasama antara Hotel Aston dengan Tribun Pontianak semakin erat lagi," ujarnya.

Ia mengatakan selama ramadan Hotel Aston yang tergabung dalam PHRI Kalbar juga menggelar safari ramadan dengan mengunjungi panti asuhan dan panti jompo. Hotel bintang empat yang bertaraf internasional, Aston Pontianak Hotel & Convention Center selama ramadan juga menawarkan paket hemat Waroeng Ramadan. Menu Waroeng Ramadan Hotel Aston Pontianak ini beragam rasa dan tentunya bisa dipilih sesuai selera. All you can eat di Aston Pontianak Hotel & Convention Center hanya dibanderol dengan harga Rp 80 ribu.