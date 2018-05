Nikmati Beragam Promo Ramadan di Hotel Santika Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Sambut bulan Ramadan Santika Hotel Pontianak memberikan beragam promo untuk pengunjung setianya.

Promo yang diberikan mulai dari menu buffet all you can eat sampai potongan untuk pemesanan kamar.

Menurut Sekretaris General Manager dan Public Relations Hotel Santika Pontianak, Vhila Dwiva promo khusus menu berbuka dan sahur all you can eat kali ini mengusung tema Kampoeng Ramadan dengan menu makanan nusantara dari 34 provinsi. Pengunjung bisa menikmati menu main course hingga takjil.

"Menu yang ditawarkan akan dirotasi setiap harinya jadi pengunjung tidak akan bosan, Khusus menu khas Kalimantan Barat, ada menu masakan seperti sayur keladi, botok tongkol, sayur labu dan masih banyak menu lainnya. Tak hanya itu, menu buffet kami juga menyediakan aneka kolak, jajanan pasar, puding dan buah-buahan segar." Ucap Vhila.

Kampoeng Ramadan menawarkan menu untuk berbuka puasa dan sahur hanya dengan harga Rp 70 ribu untuk in house (tamu yang menginap) dan Rp 75 ribu untuk pengunjung luar.

Sedangkan promo kamar khusus diberikan kepada pegunjung yang memesan kamar melalui www.santika.com akan diberikan diskon 16 persen.

Pengunjung juga bisa menikmati keuntungan lain jika memesan kamar melalui www.santika.com yakni berupa potongan 10 persen untuk laundry, free sarapan/sahur dan takjil, free airport taxi serta checkout sampai pukul 15.00 WIB.

" Iya biasanya kan checkout terakhir jam satu, khusus pengunjung yang memesan melalui www.santika.com akan diberikan tenggang waktu checkout hingga pukul 15.00 WIB. Kami jamin harga yang dibeli melalui www.santika.com lebih murah dibandingkan dengan travel agent online lainnya." Jelas Vhila

Khusus kamar yang awalnya Rp 445 ribu akan diberikan diskon menjadi Rp 429 ribu saja. Vhila kembali menambahkan, "Tentunya hal ini kami lakukan untuk memberikan loyalitas dan kenyamanan kepada pelanggan setia Santika Hotel Pontianak. Kami memang mengkhususkan untuk promo tersebut bagi pengunjung yang langsung memesan melalui www.santika.com untuk booking kamar sebagai bentuk pengenalan website serta lebih mempermudah pengunjung yang akan menginap."

Tak hanya itu, dalam rangka meriahkan perayaan bulan ramadan Santika Hotel Pontianak mengadakan selfie/ wefie ramadan days contest mulai 17 Mei - 15 Juni mendatang. Peserta hanya perlu mengirim fotonya saat berada di area Santika Hotel Pontianak dan bagi peserta yang beruntung akan memperoleh 3 voucher menginap untuk 3 orang pemenang. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi pihak Santika Hotel Pontianak. Yuk! Buruan rayakan semarak ramadan kali ini bersama Santika Hotel Pontianak.