Nana Mirdad Blokir Netizen yang Mengkritiknya dengan Kata-kata Pedas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nana Mirdad mendapatkan kritikan seorang netizen gara-gara membuat postingan tentang review kamera ponsel.

Dalam unggahan Instagram storynya, Senin (21/5/2018), Nana mengunggah sebuah video dan bebarapa foto untuk membandingkan kamera iPhone 7+ dan Iphone X.

Selain itu Nana juga mengunggah potret yang disandingkan hasil antara kedua smartphone keluaran Apple tersebut.

"Banyak banget yang bilang kalau bagusan kamera iPhone 7+, but to be honest kamera iPhone X is not bad cuman beda banget aja," ujar Nana Mirdad pada Insta-storynya, @nanamirdad.

Nana Mirdad mereview iPhone X dan iPhone 7 (Instagram)

Review tersebut justru mendapat tanggapan negatif dari netizen yang dikirim lewat DM ke Instagram Nana.

Netizen tersebut memberikan komentar bahwa unggahan Instagram storynya dianggap lebay.

"Nana statusmu tuh lebay banget kayak katro banget... kaget pegang barang yg bagus dikit ya.. jgn kayak kampungan gitu donk status2nya... keliatan banget kampungannya iphone x aja distatusin," komentar julid netizent tersebut.

"Emang lebay ya? Oh People. Ini namanya: Review barang," tulis Nana dalam unggahan Instagram storynya sekaligus mengunggah screenshot DM netizen itu.

Bahkan ada yang mengirimnya pesan dengan kata-kata pedas.

"Kan kamu emang itam nana butek terima aja mau iPhone x or 7 tetep butek," tulis akun yang mengirim DM pada Nana.

Nana pun membalas DM netizen tersebut dengan tenang dan bijak.