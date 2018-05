Mie Ramen Ala Hotel Aston, Kamu Harus Coba

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bagi penikmat mie ramen sepertinya Aston Pontianak Hotel & Convention Center layak menjadi salah satu pilihan tempat berbuka puasa.

Hotel bintang empat yang bertaraf internasional, Aston Pontianak Hotel & Convention Center selama ramadan menawarkan paket hemat Waroeng Ramadan.

Nah, salah satu menu yang bisa pengunjung nikmati adalah mie rameh yang menggoyang lidah. PR Manager Aston Hotel Pontianak and Convention Center, Arifin mengatakan menu Waroeng Ramadhan Hotel Aston Pontianak ini beragam rasa dan tentunya bisa dipilih sesuai selera. All you can eat disini hanya dibanderol dengan harga Rp 80 ribu, murah bukan.