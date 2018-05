Semarak Rabbani Bersama LDSI FKIP Untan, Ini Kegiatannya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Lembaga Dakwah Studika Islam At Tarbawi FKIP Untan, akan menggelar berbagai kegiatan selama bulan Ramadan.

Ketua Umum LDSI At Tarbawi, FKIP Untan, Iwan mengatakan bertema semarak Rabbani Ramadan Bersama LDSI At Tarbawi, akan menggelar kegiatan rutin yakni Bukber every day bersama warga FKIP Untan.

Kemudian Ramadan berbagi bersama anak Panti Asuhan, ada lomba adzan, hafidz dan hafidzah, bagi peserta mahasiswa dan SLTA. Kemudian ada bagi-bagi takjil.

"Insya Allah kita akan laksanakan di beberapa titik jalan di lingkungan Kampus," ujarnya krpada Tribun Minggu (20/5/2018)

Pihaknya juga akan menggelar, Bukber Akbar bersama LDF Untan dan dosen FKIP Untan.