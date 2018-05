Resmi Diluncurkan di Kalbar, Ini Kelebihan All New Ertiga

Sejumlah model memperkenalkan desain baru dari All New Ertiga di Pontianak Convention Center, Jalan Sultan Abdurrahman, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (19/5/2018) sore. Low MPV keluaran Suzuki ini siap mengaspal di Kalimantan Barat dengan membawa fitur-fitur terkini yang siap memanjakan penggunanya. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - All New Ertiga resmi diluncurkan Kalbar ditandai dengan seremonial launching di Pontianak Convention Center, pada Sabtu, (19/5/2018).

Peluncuran All New Ertiga dihadiri langsung Branch Manager, Hendri Kurniawan, National Sales Head PT Suzuki Indomobil Sales, Susanto Winarto, Marketing Product, Muhammad Eddy Ramadhan dan Educational Development Suzuki Kalbar, Ferlung Wahyudi.

Hadir dengan perubahan signifikan dibandingkan pendahulunya Educational Development Suzuki Kalbar, Ferlung Wahyudi mengatakan All New Ertiga dari sisi eksterior menerapkan desain progresif yang khas dan menarik. Sisi interior bergaya premium yang semakin memperkuat citra elegan All New Ertiga.

Selain itu, All New Ertiga juga telah dilengkapi dengan platform terbaru heartect dan mesin terbaru yang memberikan performa responsif namun tetap irit bahan bakar. Secara dimensi, All New Ertiga lebih panjang 130 mm, lebar 40 mm, tinggi 5 mm dan menariknya meski lebih panjang dan lebar All New Ertiga lebih ringan 50 Kg," ujar Ferlung.

Desain progresif yang khas ada pada grille bagian depan dibuat halus, lebih tinggi dan lebar dengan sentuhan aksen kombinasi hitam dan krom yang menampilkan kesan kuat sekaligus elegan.

Bumper depan tampak lebih tinggi dan lower grille berintegrasi dengan fog lamps sehingga wajah All New Ertiga tampil berani.

Untuk menciptakan ruang kepala yang lebih lega pada bagian dalam, atap All New Ertiga dibuat lebih tinggi pada bagian tengah dan lebih rendah pada bagian sisi agar terlihat lebih stylish.

Selain itu, eksterior All New Ertiga juga dipercantik dengan garis bahu yang dinamis, lekukan yang lebih dalam dan bodi yang aerodinamis.

Kemewahan pada eksterior All New Ertiga terletak di desain Headlamp dan Rear Lamp baru yang lebih terang dengan penyinaran luas dan fokus namun tidak menyilaukan sehingga menjaga keselamatan penumpang dan pengendara di balik tampilannya yang modern dan elegan.

Dengan dimensi yang lebih besar, kabin All New Ertiga lebih luas dan lebih lapang untuk memuat tujuh penumpang dengan leg room yang cukup lega. Perubahan dimensi berdampak pula pada kapasitas bagasi yang lebih lapang sehingga memuat lebih banyak barang.