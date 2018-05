Ertiga Cetak Penjualan 3000 Unit Perbulan

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - National Sales Head PT Suzuki Indomobil Sales, Susanto Winarto mengatakan dengan bangga memperkenalkan All New Ertiga. All New Ertiga hadir dengan perubahan signifikan dibandingkan pendahulunya.

Dari sisi eksterior, All New Ertiga menerapkan desain progresif yang khas dan menarik. Sisi interior bergaya premium yang semakin memperkuat citra elegan All New Ertiga. Selain itu, All New Ertiga juga telah dilengkapi dengan platform terbaru HEARTECT dan mesin terbaru yang memberikan performa responsif namun tetap irit bahan bakar

"Kami sangat senang bisa memperkenalkan All New Ertiga kepada masyarakat di Kalbar. Pertama kali launching pada April 2012 lalu. Sudah hampir 6 tahun dengan rata-rata 3000 perbulan secara nasional,” ujarnya.