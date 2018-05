Elegan dan Berteknologi Tinggi, Suzuki Harap All New Ertiga Kendaraan Favorit di Pontianak

Sejumlah model memperkenalkan desain baru dari All New Ertiga di Pontianak Convention Center, Jalan Sultan Abdurrahman, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (19/5/2018) sore. Low MPV keluaran Suzuki ini siap mengaspal di Kalimantan Barat dengan membawa fitur-fitur terkini yang siap memanjakan penggunanya. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - All New Ertiga resmi diluncurkan di Kalbat dan hadir dengan perubahan signifikan dibandingkan pendahulunya dengan tampilan elegan dan menarik. National Sales Head PT Suzuki Indomobil Sales, Susanto Winarto mengatakan sejak diluncurkan pada 2012 lalu, Ertiga sangat diterima masyarakat Indonesia dengan mencetak penjualan memuaskan.

Susanto mengatakan kini All New Ertiga hadir dengan perubahan signifikan dibandingkan pendahulunya.

"Kami sangat senang bisa memperkenalkan All New Ertiga kepada masyarakat di Kalbar. Pertama kali launching pada April 2012 lalu. Sudah hampir 6 tahun dengan rata-rata 3000 perbulan secara nasional,” ujarnya saat press conference dengan media di PCC, Sabtu (19/5/2018).

Diluncurkannya All New Ertiga dengan fitur yang baru berteknologi tinggi kata Susanto diharapkan dapat mendulang kesuksesan penjualan.

"Kita ingin memberikan kepuasan customer. Kalau kita lihat Ertiga ini sangat diterima masyarakat jadi penjualannya sangat stabil dan meningkat. Market share kita dari 2014-2017 naik dari 12 persen menjadi 15 persen," ungkapnya.

Sebagai wajah baru MPV di Indonesia, performa mesin All New Ertiga disempurnakan dengan mesin baru berkode K15B. Mesin ini memberikan lebih banyak tenaga menjadi 104,7 PS di 6.000 rpm dan torsi sebanyak 138Nm di 4.400 rpm. Dengan mesin baru ini, performa mobil lebih responsif saat berjalan di berbagai medan dan irit BBM.

"Sebagai wajah baru All New Ertiga performa mesin mobilnya lebih responsif disegala medan dan irit bahan bakar. Kami berharap dengan dua varian, Ertiga bisa menjadi kendaraan favorit di Kota Pontianak. Dari segi emisi, All New Ertiga memiliki Multi Point Injection yang sudah memenuhi standarisasi EURO 4," jelasnya.

Berdasarkan ujicoba tes BT2MP hasil konsumsi bahan bakar All New Ertiga sebesar 16,73 km per liter untuk transmisi automatic dan 18,09 km per liter untuk transmisi manual. All New Ertiga juga merilis dua pilihan warna baru, yaitu Glorious Brown Pearl Metallic dan Magma Grey Metallic.

Warna lainnya adalah Snow White Pearl, Radiant Red Pearl, Silky Silver Metallic, Burgundy Red Pearl dan Cool Black Pearl Metallic. All New Ertiga dikota Pontianak dibanderol dengan harga Rp237.000.000 untuk tipe GA, Rp250.000.000 untuk tipe GL dan Rp261.000.000 untuk tipe GX.

Sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip value for money, produksi All New Ertiga berlangsung di pabrik terbaru Suzuki yang terletak di Cikarang, Jawa Barat dengan memuat konten lokal sebanyak 84 persen di setiap unitnya.

Rancangan keseluruhan All New Ertiga merupakan hasil riset Suzuki sejak Ertiga diluncurkan pada tahun 2012 dan diejawantahkan melalui desain All New Ertiga. Suzuki menghadirkan desain berdasarkan masukan dan keinginan masyarakat di Indonesia untuk kendaraan MPV.