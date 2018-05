Bikin Merinding! Putri Glenn Alinskie Ini Malah Berani Pegang Ular Phyton 8 Meter

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Masa kanak – kanak adalah masa anak untuk mempelajari banyak hal dalam kehidupannya.

Sehingga perlu kesabaran dan ketelatenan orang tua dalam melatih anak dalam mengenalkan pada banyak hal dalam kehidupan diantaranya mengatasi rasa takut.

Tanpa terkecuali adalah mengatasi rasa takut anak kecil pada binatang.

Kebanyakan anak kecil, biasanya takut untuk “berteman” dengan binatang.

Nah mengenalkan anak-anak kepada binatang sejak dini sepertinya menjadi perhatian bagi beberapa orang tua.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Glenn Alinskie kepada putri kecilnya, Natusha Olivia Alinskie.

Suami dari Chelsea Olivia ini mengajak Natusha untuk berinteraksi dengan ular piton yang panjangnya sekitar 8 meter.

Momen tersebut dibagikan Glenn melalui akun Instagram pribadinya, @glennalinskie, Sabtu (19/5/2018).

glennalinskieBrave little girl.. that is an 8 meter Python @nastusha.olivia.alinskie and your mom is temporarily nowhere to be seen.

"Gadis kecil pemberani .. itu adalah 8 meter Python @ nastusha.olivia.alinskie dan ibumu sementara ini tidak terlihat,"tulisnya