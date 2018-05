Look Cute and Trendy untuk Idul Fitri si Kecil

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Trend fashion untuk si kecil tak jauh berbeda dengan trend fashion dewasa, dimana perubahan trend cepat berubah setiap musimnya. Sebenarnya untuk busana si kecil kamu harus mengutamakan faktor kenyamanan. Khususnya saat ini sudah memasuki bulan suci ramadan tentunya busana muslim lebih banyak dicari.

Look cute and trendy seperti yang digunakan model cilik berikut bisa jadi inspirasi untuk menyambut hari raya idul fitri nantinya. Anak-anak yang dikenal lucu harus tetap ditampilkan sisi aslinya namun dipadukan dengan trend fashion style terbaru supaya terlihat trendy.

Baca: Manfaatkan Medsos Untuk Share Konten Positif

Busana khusus anak perempuan bisa menggunakan warna-warna cerah atau putih seperti yang digunakan model. Hijab do nya sendiri kamu bisa memilih model simple dengan tambahan bross.

Busana seperti ini cocok digunakan saat bersilaturahmi kerumah kerabat dihari raya nantinya. Si kecil pun akan semakin terlihat stylish dengan cuttingan yang simpel. Kesan stylish yet simple untuk si kecil dijamin bakal buat hari rayanya lebih berkesan.

Detail payet dan renda juga bakal ngebuat look si kecil more adorable loh.

Khusus untuk anak laki-laki tentunya baju koko bisa menjadi pilihan nih. Pada umumnya baju koko atau baju muslim untuk anak laki-laki dihiasi dengan motif bordir yang menarik. Tapi supaya penampilan si kecil tidak terkesan plain kamu bisa menambahkan aksesoris kancing dan saku dibaju kokonya.

Baca: Jadwal dan Lokasi Pemadaman Listrik PLN Tanggal 19 Mei 2018

Sebaiknya pilih sepatu yang nyaman untuk sikecil bisa jenis sneakers, flatshoes atau slip on.

Last but not least! Pilih bahan yang mudah menyerap keringat ya. Si kecil yang suka beraktivitas tentunya akan memproduksi keringat berlebih.

Nah, ini khusus si kecil yang memilih menggunakan makeup. Sah-sah aja sih sebenarnya tapi ingat gunakan produk-produk khusus yang sesuai dengan kulit sikecil ya. There you have it! How to get look cute and trendy di hari raya nanti untuk si kecil!

Baca: 5 Bulan Menikah, Menantu Cantik Hatta Rajasa Meninggal Dunia, Foto Terakhir Bikin Sedih

Model:

-M Habi Burahman Al Hajj

-Nabilah Rahma Annisa

-Ziza Deswita Wadayu

-Marco Wwi Andita

Wardrobe: dnbabynkids

Hijab do: zoya

Photographer : Anesh Viduka

Lokasi : Taman Akcaya