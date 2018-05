Chelsea Vs Manchester United - Ini Prediksi Line Up, Head to Head, Data dan Fakta Kedua Tim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal live streaming Manchester United vs Chelsea Sabtu, 19 Mei 2018 Super Soccer TV. Final Piala FA 2018 The Red Devils Vs The Blues malam ini mulai pukul 23.15 WIB.

Laga ini merupakan kelanjutan dari babak final Piala FA tahun 2018.

Rencananya pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Wembley.

Seperti diketahui, Manchester United mampu finis di posisi kedua English Premier League musim 2017/2018.

Bisa dibilang, laga malam nanti merupakan kesempatan terakhir The Red Devils untuk meraih trofi musim ini.

Namun, misi Manchester United untuk meraih gelar malam nanti tidaklah mudah.

Mengingat Chelsea yang finis di peringkat kelima klasemen akhir Liga Inggris juga belum meraih satu pun gelar musim ini.

Tentunya mereka juga berambisi mengangkat trofi FA Cup 2018.

Sebelum menyaksikan pertandingan serunya, ada baiknya kamu mengetahui sederet fakta menarik jelang pertandingan Chelsea vs Manchester United malam nanti.

Penasaran apa saja faktanya? Berikut kami tampilkan ulasannya: