Catat Tanggalnya! Guns N' Roses Jadwalkan Konser di Indonesia

Band musik Rock asal Amerika, Guns N' Rosses akan menggelar konser di Jakarta Indonesia.

Konser tersebut rencananya akan diadakan pada 8 November 2018.

Jika konser tersebut terlaksana, maka ini kali keduanya Guns N' Rosses menggelar konser di Indonesia.

Konser dari band yang digawangi Axl Rose tersebut merupakan rangkaian dari tur konser bertajuk Not in This Lifetime...

Rangkaian tour ini digelar sejak September 2017 lalu, seperti dikutip dari laman resmi Guns N' Roses, www.gunsnroses.com.

Not in This Lifetime... diawali dari tour Amerika Utara pada musim gugur 2017.

Sayangnya belum ada keterangan lebih lanjut terkait lokasi dan harga tiket konser dari Guns N' Rosses.

Selain Indonesia, band beraliran hard rock tersebut juga akan menyambangi negara-negara Asia lainnya.

Jadwal Konser Guns N' Roses (www.gunsnroses.com)

Diantaranya Filipina pada 11 November, Malaysia pada 14 November, Taiwan tanggal 17 November, Hong Kong (20-21 November), serta Abu Dabi pada 25 November.

Untuk kamu penggemar musik Rock jangan lewatkan penampilan epik formasi Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan ya!(TribunWow.com/Ekarista R.P)

