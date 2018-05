Body di Desain Lebih Panjang dan Tinggi, Simak Kelebihan Lain All New Ertiga

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - National Sales Head, Susanto Winarto mengatakan dengan bangga memperkenalkan All New Ertiga. All New Ertiga hadir dengan perubahan signifikan dibandingkan pendahulunya. Dari sisi eksterior, All New Ertiga menerapkan desain progresif yang khas dan menarik.

“Kami sangat senang bisa memperkenalkan All New Ertiga kepada masyarakat di Kalbar. Sisi interior bergaya premium yang semakin memperkuat citra elegan All New Ertiga," ujarnya.

Selain itu, All New Ertiga juga telah dilengkapi dengan platform terbaru HEARTECT dan mesin terbaru yang memberikan performa responsif namun tetap irit bahan bakar.

Secara dimensi, All New Ertiga lebih panjang 130 mm, lebar 40 mm, tinggi 5 mm dan ringan 50 kg. Desain progresif yang khas ada pada grille bagian depan dibuat halus, lebih tinggi dan lebar dengan sentuhan aksen kombinasi hitam dan krom yang menampilkan kesan kuat sekaligus elegan.

Bumper depan tampak lebih tinggi dan lower grille berintegrasi dengan fog lamps sehingga wajah All New Ertiga tampil berani. Untuk menciptakan ruang kepala yang lebih lega pada bagian dalam, atap All New Ertiga dibuat lebih tinggi pada bagian tengah dan lebih rendah pada bagian sisi agar terlihat lebih stylish.