All New Ertiga Siap Mengaspal di Kota Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Setelah PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan All New Ertiga pada hari pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018 (19/4/2018) lalu, kini konsumen Indonesia di seluruh penjuru tanah air bisa menikmati kehadiran Suzuki All New Ertiga dikotanya tak terkecuali Kota Pontianak.

Diluncurkan di Kalbar, Low MPV favorit ini akan resmi mengaspal di jalanan Kota Pontianak pasca dilanching di Pontianak Convention Center (PCC), Sabtu (19/5/2018).

All New Ertiga memiliki desain konsep yang kuat dan elegan, serta dilengkapi dengan berbagai fitur mutakhir untuk memberikan sensasi berkendara yang berbeda untuk keluarga di Indonesia.

National Sales Head, Susanto Winarto mengatakan dengan bangga memperkenalkan All New Ertiga. “Kami sangat senang bisa memperkenalkan All New Ertiga kepada masyarakat di Kalbar. All New Ertiga hadir dengan perubahan signifikan dibandingkan pendahulunya," ujarnya saat press conference dengan media.