All New Ertiga Siap Mengaspal di Kalbar, Simak Videonya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Destriadi Yunas Jumasani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Setelah PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memperkenalkan All New Ertiga pada hari pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2018 (19/4) lalu, kini konsumen Indonesia di seluruh penjuru tanah air bisa menikmati kehadiran Suzuki All New Ertiga dikotanya.

Diluncurkan di Kalbar di Pontianak Convention Center, pada Sabtu (19/5/2018) siang, Low MPV favorit ini resmi mengaspal di jalanan kota Pontianak.

All New Ertiga memiliki desain konsep yang kuat dan elegan, serta dilengkapi dengan berbagai fitur mutakhir untuk memberikan sensasi berkendara yang berbeda untuk keluarga di Indonesia.

Secara dimensi, All New Ertiga lebih panjang 130 mm, lebar 40 mm, tinggi 5 mm dan ringan 50 kg. Desain progresif yang khas ada pada grille bagian depan dibuat halus, lebih tinggi dan lebar dengan sentuhan aksen kombinasi hitam dan krom yang menampilkan kesan kuat sekaligus elegan.

Bumper depan tampak lebih tinggi dan lower grille berintegrasi dengan fog lamps sehingga wajah All New Ertiga tampil berani. Untuk menciptakan ruang kepala yang lebih lega pada bagian dalam, atap All New Ertiga dibuat lebih tinggi pada bagian tengah dan lebih rendah pada bagian sisi agar terlihat lebih stylish.

Selain itu, eksterior All New Ertiga juga dipercantik dengan garis bahu yang dinamis, lekukan yang lebih dalam dan bodi yang aerodinamis. Kemewahan pada eksterior All New Ertiga terletak di desain Headlamp dan Rear Lamp baru yang lebih terang dengan penyinaran luas dan fokus namun tidak menyilaukan sehingga menjaga keselamatan penumpang dan pengendara di balik tampilannya yang modern dan elegan.

Dengan dimensi yang lebih besar, kabin All New Ertiga lebih luas dan lebih lapang untuk memuat tujuh penumpang dengan leg room yang cukup lega. Perubahan dimensi berdampak pula pada kapasitas bagasi yang lebih lapang sehingga memuat lebih banyak barang.

Jika ingin memuat lebih banyak barang dan memudahkan penumpang untuk naik dan turun mobil, jok baris kedua dapat dilipat dengan satu sentuhan berkonfigurasi 60:40, sedangkan jok baris ketiga dapat dilipat dengan konfigurasi 50:50.

Selain itu, All New Ertiga mempunyai fitur Engine Push START/STOP yang memudahkan saat menyalakan mobil tanpa menggunakan anak kunci, dimana pengemudi hanya menekan tombol bersamaan dengan injak pedal kopling pada transmisi manual ataupun pedal rem pada transmisi automatic.