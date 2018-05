Wow! PSG Tawarkan Gaji Berlipat Ganda Pada Gianluigi Buffon

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Paris Saint-Germain bisa mengubah keinginan kiper Juventus, Gianluigi Buffon, untuk pensiun usai sang legenda memutuskan hengkang dari klub pada akhir musim ini.

Laga Juventus melawan Hellas Verona, Sabtu (19/5/2018), akan menjadi partai terakhir Gianluigi Buffon bersama klub Kota Turin ini.

Namun, petualangan Buffon sebagai pemain profesional bisa jadi belum usai.

Pasalnya, Paris Saint-Germain masih berminat untuk mendapatkan jasanya sebagai penjaga gawang pada musim depan.

PSG dikabarkan akan melepas kiper keduanya, Kevin Trapp, pada akhir musim ini.

Kiper pertama Paris, Alphonse Areola, sedang dalam negosiasi perpanjangan kontrak.

Dilansir dari laman Goal, Paris Saint-Germainberharap Buffon bisa menjadi mentor yang cocok untuk Areola.

Ya, Alphonse Areola yang baru berusia 25 tahun jelas menjadi investasi jangka panjang bagi PSG.

Tak tanggung-tanggung, PSG dikabarkan siap menggaji Buffon hingga hampir mencapai angka delapan juta euro per tahun.

Nilai tersebut hampir dua kali lipat dari gaji terakhirnya di Juventus sekitar empat juta euro per tahun.

Tawaran ini jelas bukan biasa, terlebih Buffon bisa gantung sarung tahun dengan uang pensiun yang cukup banyak.

Namun, PSG harus berhadapan dengan Liverpool yang juga dikabarkan meminati jasa Buffon pada musim depan. (*)

