Royal Wedding - Duke of Cambridge Absen Pada Final Piala FA

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Final Piala FA sepertinya akan tersisih bagi sebagian masyarakat Inggris karena pernikahan Pangeran Harry.

Pernikahan adik Pangeran William itu bertepatan dengan pertandingan final Piala FA antara Manchester United melawan Chelsea pada Sabtu, (19/5/2018).

Hal ini memaksa Pangeran William absen pada laga final tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa setiap laga final Piala FA, Duke of Cambridge selalu hadir untuk memberikan medali dan trofi kepada sang juara.

Perlu diketahui bahwa kisah cinta Pangeran Harry dengan calon istri, Meghan Markle, menarik perhatian banyak masyarakat Inggris maupun luar Inggris.

Dilansir dari Kompas.com, Pangeran Harry dan Meghan Markle bertemu lewat kencan buta yang dirancang oleh teman yang sama-sama mereka kenal pada Juli 2016 di London.

Dua sejoli ini sama-sama belum pernah mengikuti kencan tersebut.

Pada Oktober 2016, hubungan mereka yang berawal dari kencan buta tersebut terendus oleh media.

Lalu pada 8 November 2016, pihak Istana Keningston mengumumkan secara resmi hubungan mereka.

Akhirnya secara resmi mereka berdua mengumumkan bertunangan pada 27 November 2016.

Puncaknya adalah pada 19 Mei 2018 nanti di Kaperl St.George.

Dihadapan 800 tamu undangan, mereka berdua akan mengikat janji sehidup semati. (*)

