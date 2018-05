Penyanyi Legendaris ini Konfirmasi Tampil di Pernikahan Royal Wedding Besok

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK- Penyanyi legendari Elthon John mengkonfirmasi jika dirinya akan tampil dipernikahan Royal Wedding Prince Harry dan Meghan Markle Sabtu besok.

Dilansir dari Daily Mail penyanyi berusia 71 tahun ini akan menghibur tamu yang hadir nantinya. Seperti diketahui setelah 21 tahun yang lalu Elthon John juga hadir mengisi acara pemakaman Princess Diana.

Penyanyi legendari Elthon John (Net)

Baca: Jelang H-1, Ini Fakta Pernikahan Pangeran Harry dengan Meghan Markle yang Harus Kamu Tahu

Princess Diana meninggal dunia setelahengalami kecelakaan mobil yang mengakibatkan dirinya harus pergi untuk selamanya.

Fyi, pernikahan Harry dan Meghan kali ini menolak untuk menerima hadiah dari undangan.

Dimana, hadiah bisa diberikan langsung melalui 7 lembaga yang telah bekerjasama dengan keduanya.

Baca: Ratu Elizabeth Setujui Pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle, Yuk Intip Bocoran Persiapannya

Nah, buat tamu yang ingin memberikan hadiah bisa mendonasikannya melalui badan amal CHIVA (Children's HIV Association), Crisis (badan amal untuk para tunawisma di Inggris Raya), the Myna Mahila Foundation (membantu para wanita di tempat-tempat kumuh Mumbai), Scotty's Little Soldiers (membantu anak tentara yang yatim, piatu, atau yatim piatu), StreetGames (bergerak di bidang olahraga untuk mengangkat harkat martabat seseorang), atau Surfers against Sewage and The Wilderness Foundation UK (yang menggalakan wisata alam).