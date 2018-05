'Bos ISIS Indonesia' Dituntut Hukuman Mati! Temuan Benda Mirip Bom Bikin Heboh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Temuan benda mirip bom yang tergeletak di loket pintu tol Sidoarjo, Jumat (18/5/2018) membuat geger.

Kejadian ini bersamaan dengan saat tim jaksa menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap Aman Abdurrahman, yang didakwa sebagai dalang berbagai serangan bom dan disebut-sebut sebagai pimpinan JAT/JAD.

"Memohon Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa Aman Abdurrahman bersalah secara sah dan meyakinkan dan menjatuhkan hukuman mati," kata jaksa Anita Dewayani dalam sidang yang dijaga ketat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018).

Benda mirip bom itu ditemukan di gate tujuh pintu masuk tol Sidoarjo.

Menurut petugas Jasa Marga, temuan benda mirip bom itu saat seorang pengemudi yang melintas bertanya kepada petugas loket, sekitar pukul 11.30 WIB.

Pengemudi tersebut melihat mobil sedan putih yang ada di depannya membuang sesuatu di jalan tol.

Dan saat diperiksa, ternyata benda yang dibuang tersebut adalah sebuah benda mirip bom.

"Ditemukan pertama sekitar jam 11.30 WIB," kata Bambang, petugas Jasa marga di lokasi kejadian.

Benda mirip bom tersebut sudah berupa rangkaian.

Dua benda mirip bom seperti jenis pipa dirangkai jadi satu dengan kabel dan sebagainya.

"Itu langsung dilaporkan ke polisi. Dan sekarang pintu tol Sidoarjo sudah ditutup total," lanjutnya.

Bom yang dilemparkan di pintu tol (ist)

Petugas penjinak bom (jibom) Polda Jatim langsung datang ke lokasi kejadian.

Dan sekitar 10 menit yang lalu, benda mirip bom itu diledakkan oleh tim Jibom Polda Jatim.

Terdengar sekali suara ledakan, pertanda benda mirip bom tersebut sudah diledakkan. (*)

