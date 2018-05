Anniversary Pernikahan ke-8, Dian Sastro Tulis Kalimat Romantis Ini Untuk Suami

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hari ini usia pernikahan Dian Sastrowardoyo dengan Maulana Indraguna Sutowo telah memasuki usia ke-8 loh!

Melalui akun Instagram pribadinya Dian mengucapkan kalimat romantis untuk suami tercintanya.

"With you, I became a better person. Without you, my life will never be complete. Thank you for choosing me as your better half. Happy 8th anniversary mas..!!! @maulanaindraguna

.

.

.

Picture by @frameatrip" tulis pemeran Cinta di Film Ada Apa dengan Cinta ini.

Baca: Wabup: Jalankan Puasa Harus Sabar dan Ikhlas

Bahkan artis cantik Dewi Sandra memberikan emoticon love pada unggahannya tersebut. Dian dikenal memang dekat dengan keluarga terutama suami dan anak-anaknya.

Menikahi pria keturunan konglomerat tak membuat Dian Sastrowardoyo melupakan perjalanan karirnya didunia keartisan. Hingga saat ini Ia masih bergelut didunia hiburan yang membesarkan namanya tersebut.

Indra (panggilan akrab Indraguna Sutowo) sendiri merupakan pria keturuanan konglomerat.

Kakeknya, Ibnu Sutowo, adalah mantan Dirut Pertamina era presiden Soeharto.

Baca: Sederet Prestasi Siswa SMP Islam Al Azhar 17 Pontianak di Bidang Alquran

Meskipun lahir dari keluarga kaya raya, tak lantas membuat Indra bertopang dagu saja dan bergantung pada kekayaan keluarga.

Happy Anniversary Dian dan Indra!