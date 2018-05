Tonton LIVE STREAMING Bhayangkara FC Vs Mitra Kukar! Sedang Berlangsung

Bhayangkara FC Vs Mitra Kukar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Laga sengit lanjutan pekan ke sembilan Gojek Liga 1 2018 antara Bhayangkara FC versus Mitra Kukar, dipanggungkan di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (17/05/18), mulai pukul 20.30 WIB.

Tuan rumah yang sedang terluka usai takluk dari Sriwijaya FC pekan lalu, berharap bisa meraih kemenangan guna mengembalikan kepercayaan diri para pemain di laga selanjutnya.

Kendati bermain di kandang sendiri, bukan perkara mudah bagi 'The Guardian' menaklukan 'Naga Mekes'.

Sebab, Mitra Kukar datang dengan modal bagus yakni menghancurkan runer-up Liga musim lalu, Bali United dengan skor 3-1.

Apalagi lini depan Mitra Kukar juga tengah on fire. Fernando Rodriguez memimpin daftar top skor sementara Liga 1 dengan 9 gol.

Laga Bhayangkara FC kontra Mitra Kukar tidak ditayangkan di televisi nasional.

Namun suporter kedua tim bisa menyaksikan laga seru ini melalui live streaming di link berikut ini:

LINK 1: Bhayangkara FC Vs Mitra Kukar

