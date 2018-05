Bikin Ngiler! Roast Arabic Paha Kambing di Harris Hotel Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ana Sesar Andani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menu khas yang menjadi variasi menu ramadan Harris Hotel Pontianak kali ini terletak pada Roast Arabic dengan paha kambing super menggoda!

Paha kambing yang telah dibakar bisa dinikmati dengan nasi khas arabnya loh.

Waktu ngeliat penampilannya aja bikin ngiler banget loh guys! Nah, menu paha kambing disini diolah dengan teknik tertentu jadi kamu gak bakal nemuin yang namanya daging alot dan bau. Terus kamu nggak butuh effort banyak buat ngunyah daging kambingnya!

Satu lagi, nasinya bukan nasi biasa loh melainkan nasi arab dengan ukuran yang lebih besar serta gurih banget karena udah dimasak bareng bumbu khasnya.

Oh iya, berhubung ini all you can eat setiap makanan yang diambil harus habis, karena itu ambil sesuai kemampuan perut kamu ya! Kalo pengen nyoba semua menu, tipsnya sih pake plate kecil dengan porsi kecil. Nanti setelah nyoba semua dan belum kenyang, baru deh pilih menu favorit kamu pake porsi yang lebih besar.

Overall, buat kamu yang penasaran sama makanan arab dengan cita rasa asli wajib banget ngunjungin Harris Hotel Pontianak loh guys. Selamat menunaikan bulan suci ramadan ya!