Tim Buangan Liga Champions Hobi Sial di Final Liga Europa, Bagaimana Sejarahnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menilik catatan sejarah, Atletico Madrid wajib waspada kala menantang Olympique Marseille pada final Liga Europa, Rabu (16/5/2018) atau Kamis dini hari WIB.

Atletico terlempar ke kompetisi kasta kedua antarklub Eropa setelah finis di peringkat ketiga Grup C Liga Champions.

Sementara itu, Marseille mendapat jatah tampil berkat menduduki posisi kelima dalam klasemen Liga Prancis musim lalu.

Statistik mencatat tim yang terbuang dari Liga Champions lebih sering menuai kegagalan saban tampil di final Liga Europa dalam lima tahun terakhir.

Dalam periode tersebut, ada lima tim buangan dari Liga Champions yang lolos ke laga puncak dan hanya dua yang sanggup angkat piala.

Dua klub tersebut adalah Chelsea (2013) dan Sevilla (2016).

Kejadian teranyar menimpa Ajax Amsterdam.

Raksasa Belanda itu gagal menyegel gelar juara akibat kekalahan 0-2 dari Manchester United pada final 2017 di Friends Arena, Swedia.

Apakah ini menjadi pertanda buruk buat Atletico Madrid?

