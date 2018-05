Elpiji 3 Kg Sulit Didapat di Sekadau Hulu, Harga Sembako Stabil

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Memasuki bulan suci Ramadan, anggota Polsek Sekadau Hulu melakukan monitoring ketersediaan bahan pangan serta antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok.

Pengecekan dilakukan di beberapa toko sembako yang berada di pasar Sekadau Hulu, Rabu (16/5/2018).

Kapolsek Sekadau Hulu IPDA Zainudin menuturkan dari pantauan petugas, sejauh ini tidak terjadi kenaikan harga bahan pokok di wilayah hukumnya, namun pasokan gas elpiji 3 kg masih terjadi kelangkaan.

Baca: Gidot: di Bengkayang Tidak Ada Warga yang Rebus Batu

"Harga bahan pokok seperti beras, cabai, minyak goreng dan lain-lain sampai saat ini masih relatif stabil, yang langka adalah gas elpiji 3 kg dan saat ini menurut pedagang disini masih menunggu pasokan elpiji dari Sekadau," ujar Zainudin.

Selain gas elpiji 3 kg, ketersediaan sembako di kecamatan Sekadau Hulu terpantau masih mencukupi.

Di pasar Sekadau Hulu, harga beras masih normal berkisar antara Rp 12.000 - 15.000 per kg, harga cabai Rp 50.000 per kg, minyak goreng curah Rp 13.000 perkg, minyak goreng kemasan Rp 15.000 per liter, dan harga ayam ras Rp 38.000 per kg.

"Harga-harga tersebut masih terbilang normal seperti hari-hari biasa, tidak mengalami kenaikan," pungkas Kapolsek.