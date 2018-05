Cihuy! Park Hyun Sik Akui Jatuh Cinta Pada Park Bo Young

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Park Hyung Sik mengungkapkan bahwa cintanya pada Park Bo Young dalam Strong Woman Do Bong Soon adalah nyata, baik di layar maupun di luar layar.

“Park Bo Young-noona, aku sangat mencintaimu. Karena kamu adalah Bong Soon yang sempurna, itu sangat alami bagiku untuk mencintaimu. Aku ingin lebih mencintaimu tetapi aku sedih itu sudah berakhir," kata Park Hyung Sik dikutip dari Koreaboo.

Baca: Pontianak Creative Future Hadirkan Event Berbeda di Tugu Khatulistiwa

Park Bo Young dan Park Hyung Sik memperoleh perhatian untuk chemistry mereka yang luar biasa saat syuting drama pada tahun 2017, yang mengarah ke rumor kencan antara keduanya.

Park Hyung Sik kemudian mengakui dia memiliki perasaan untuk rekan mainnya saat syuting dan bahwa dia adalah faktor penentu dalam dirinya mengambil peran Ahn Min Hyuk.

"Aku pikir aku bodoh untuk melewatkan kesempatan ini, jadi aku setuju untuk membintanginya. Tapi kemudian aku menemukan pasanganku adalah Park Bo Young. Saat itulah aku berpikir pasti harus melakukan ini. Semua orang di sekitarku merasa iri," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa dia sangat menyukai perannya dalam Strong Woman Do Bong Soon karena dia percaya bahwa emosi aslinya membuat penampilannya menjadi yang terbaik.

“Ahn Min Hyuk jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Do Bong Soon, jadi aku sangat menyukai Do Bong Soon. Karena aku mengadopsi emosi Ahn Min Hyuk, adegan kami benar-benar alami dan bagus. Aku merasa dia penting dan saya peduli padanya. Ketika cinta mereka menjadi timbal balik, kasih sayang tulus Ahn Min Hyuk untuknya mulai terlihat. Tentu saja, saya pikir itu karena Park Bo Young sangat menyenangkan," katanya.

Baca: 8 Fakta Penangkapan Terduga Teroris di Medan, Persiapan Nikah hingga Jual Susu

Dan Park Bo Young juga mengakui dia dengan mudah bisa jatuh karena tatapannya yang intens.

“Park Hyung Sik memiliki tatapan yang manis. Jika dia baru saja melihatku seperti itu, aku akan pingsan, tapi dia bahkan melihat ke arah sutradara dengan cara yang sama,” ungkapnya.

Meskipun keduanya telah pindah ke proyek baru, pasangan ini masih dikirim oleh penggemar seri.

Park Hyung Sik sedang membintangi Suits dan Park Bo Young di film Your Wedding.