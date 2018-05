Awal Puasa 2018, Tonton LIVE STREAMING Sidang Isbat Kemenag RI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pengumuman jadwal awal puasa Ramadan 1439 H atau 2018 M akan diumumkan Kementerian Agama RI, Selasa, 15 Mei 2018 melalui sidang isbat yang akan disiarkan langsung di beberapa televisi.

Kemenag RI akan menggelar sidang isbat atau penetapan jawal awal bulan puasa, Ramadan 1439 H pada 15 Mei 2018, pukul 17.00 WIB.

Baca: Jadwal Puasa 2018 - Muhammadiyah dan NU Kemungkinan Bersamaan, Kamis 17 Mei

Pengumuman jadwal awal puasa melalui sidang isbat diungkapkan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag RI, Juraidi.

"Melalui sidang isbat tersebut, Kemenag akan menetapkan kapan umat Muslim Indonesia akan mulai menjalankan ibadah puasa Ramadhan," kata Juraidi, dikutip dari laman resmi Kemenag RI, Senin (7/5/2018).

Sidang penentuan jadwal awal puasa Ramadan 1439 H melalui sidang isbat digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag RI Jalan MH Thamrin Nomor 6, Jakarta Pusat.

Baca: Jadwal Persija Vs Home United! Kapten Tim Tamu Beberkan Strategi Redam Macan Kemayoran

Proses sidang diawali dengan pemaparan dari Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama tentang posisi hilal menjelang awal Ramadan 1439 H.

Adapun proses sidang itsbat, berlangsung selepas salat Magrib setelah adanya laporan hasil rukyatul hilal dari lokasi pemantauan.

Beberapa stasiun televisi akan menayangkan siaran langsung sidang isbat Kemenag RI.

Berikut link live streaming (siaran langsung) sidang isbat penentuan awal puasa 2018:

Link 1: Sidang Isbat Kemenag RI

Link 2: Sidang Isbat Kemenag RI

Link 3: Sidang Isbat Kemenag RI

Link 4: Sidang Isbat Kemenag RI

Do You Have Instagram, follow us: